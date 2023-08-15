В Адыгее разбился самолет Л-39. Погиб командир учебной авиабазы россиян полковник Гуров
15.08.2023, 11:13
Вадим Гуров (Фото: ресурс оккупантов)
При крушении самолета Л-39 в российской Адыгее вечером 14 августа погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Оккупанты пишут, что самолет разбился во время учебных полетов, при посадке он не попал на полосу, зацепил грунт и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.
Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте.
Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.
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