UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Адыгее разбился самолет Л-39. Погиб командир учебной авиабазы россиян полковник Гуров

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 11:13
В Адыгее разбился самолет Л-39. Погиб командир учебной авиабазы россиян полковник Гуров - Фото
Вадим Гуров (Фото: ресурс оккупантов)

При крушении самолета Л-39 в российской Адыгее вечером 14 августа погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Оккупанты пишут, что самолет разбился во время учебных полетов, при посадке он не попал на полосу, зацепил грунт и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.
Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте.
Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.

Читайте также: В России на Кубани разбился учебный самолет Л-39, один пилот уничтожен 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиявойнапотериавиациявкс рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 