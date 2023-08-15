В Адигеї розбився літак Л-39. Загинув командир навчальної авіабази росіян полковник Гуров
15.08.2023, 11:13
Вадим Гуров (Фото: ресурс окупантів)
Під час аварії літака Л-39 у російській Адигеї ввечері 14 серпня загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадим Гуров. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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Окупанти пишуть, що літак розбився під час навчальних польотів, під час посадки він не потрапив на смугу, зачепив ґрунт і зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації.
Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.
Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.
Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.
Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.
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