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В Адигеї розбився літак Л-39. Загинув командир навчальної авіабази росіян полковник Гуров

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 11:13
В Адигеї розбився літак Л-39. Загинув командир навчальної авіабази росіян полковник Гуров - Фото
Вадим Гуров (Фото: ресурс окупантів)

Під час аварії літака Л-39 у російській Адигеї ввечері 14 серпня загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадим Гуров. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Окупанти пишуть, що літак розбився під час навчальних польотів, під час посадки він не потрапив на смугу, зачепив ґрунт і зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації.

Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.

Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.
  • 24 червня 2023 року терористи групи Вагнера під час збройного "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.
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  • 12 серпня в Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж згорів.

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Дмитро Гриниченко
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