У Малайзії зазнав аварії й упав на автотрасу легкомоторний приватний літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail.

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За даними Малазійського управління цивільної авіації, повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Лангкаві і зазнало аварії в околицях міста Шам Алам. Літак прямував в аеропорт Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі.

Журналісти повідомляють, що внаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб: шість пасажирів, два члени екіпажу та двоє жителів населеного пункту, де відбулася катастрофа.

Astagfirullah kejadian di Elmina kapal terbang terhempas, setakat ni terlibat motorsikal dan kapal terbang pic.twitter.com/iItJviyYDS — Qamahl.... (@qamahl) August 17, 2023

1 березня 2023 року у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.

2 червня в Індії зіткнулися три поїзди. Внаслідок катастрофи загинули 288 осіб.

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