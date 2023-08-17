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У Малайзії приватний літак впав на жваву трасу, 10 загиблих – відео катастрофи видео

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 15:25
Відео: Malay Mail
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У Малайзії зазнав аварії й упав на автотрасу легкомоторний приватний літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail.

За даними Малазійського управління цивільної авіації, повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Лангкаві і зазнало аварії в околицях міста Шам Алам. Літак прямував в аеропорт Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі.

Фото: Malay Mail

Журналісти повідомляють, що внаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб: шість пасажирів, два члени екіпажу та двоє жителів населеного пункту, де відбулася катастрофа.

  • 1 березня 2023 року у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.
  • 2 червня в Індії зіткнулися три поїзди. Внаслідок катастрофи загинули 288 осіб.

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Мілана Головань
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