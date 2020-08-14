В Минске под Домом правительства - многотысячный митинг: прямая трансляция

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Люди скандируют: "Уходи!"

В Минске, на Площади Независимости, перед Домом правительства проходит мирная акция протеста против официальных результатов выборов президента и насилия со стороны силовиков. Прямую видеотрансляцию ведет Радио Свобода.

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Акция началась с шествия по улицам города рабочих Минского тракторного завода. К ним стали присоединяться другие люди.

Солдаты внутренних войск стоят перед Домом правительства, они опустили щиты и не предпринимают никаких попыток силовых действий против митингующих.

Люди переодически скандируют: "Уходи!".

Радио Свобода передает, что, по словам свидетелей, к людям едут автозаки и водометы. Протестующие решили сесть на землю, чтобы подчеркнуть мирный характер протеста.

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Теги: выборы, беларусь, протест, минск
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