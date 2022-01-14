Сегодня, 14 января, в Беларуси штормовой ветер с порывами до 24 м/с разрушал крыши зданий, крушил наружную рекламу, валил деревья, в том числе на автомобили. Пострадал Минск и свыше десяти населенных пунктов страны, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.
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По данным службы, в городе Орша произошло падение опор, поддерживающих теплотрассу и электрокабеля – на месте работают восстановительные службы железной дороги.
В шести регионах страны без электроэнергии остаются 506 населенных пунктов, восстановлением занимаются аварийные бригады.
Сотрудники МЧС в Минске устраняют последствия непогоды – убирают деревья, которые упали на автодороги и автомобили, помогают горожанам восстанавливать крыши в домовладениях.
По информации спасателей, ураганный ветер сохраниться до конца дня, граждан просят не выходить на улицы и не парковать автомобили под деревьями. Информации о пострадавших нет.
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