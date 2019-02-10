Курды в Сирии начали финальный бой против ИГ: видео

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Атаку исламистов планировали начать, когда все мирные жители покинут осажденный ИГ район недалеко от границы с Ираком

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Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, начали последнюю операцию против боевиков Исламского государства (ИГ) на севере Сирии. Об этом заявил 9 февраля пресс-атташе SDF Мустафа Бали в Twitter.

Представитель сирийский курдов убежден, что операция против исламистов завершится "за несколько дней". По их двнным, под контролем террористов площадь не более 4 кв. км.

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"После спасения более 20 тысяч мирных жителей из района, находящегося под контролем ИГ, и обеспечения их безопасности в близлежащих лагерях, SDF начали движение к последней деревне, оставшейся под контролем джихадистов в Северной Сирии. Деревня Багхуз, которая является единственным оставшимся анклавом ИГ, будет скоро очищена", - заявил Бали.

По словам Бали, с гражданскими через "безопасный коридор" бежали семьи боевиков ИГ. С террористами, сказал он. вести переговоры не будут, у них есть вариант сдаться.

Багхуз находится на восточном берегу реки Евфрат. 

Бали также написал, что "мир скоро объявит победу над ИГ", но курды не будут называть это победой, "пока тысячи иудейских женщин-эзидян (народ, в основном проживающий на севере Ирака, субэтнос курдов - ред.) остаются порабощенными ИГ".

5 февраля сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана. 

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Теги: Сирия, война, исламское государство, курды, мустафа бали
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