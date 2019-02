Курды в Сирии начали финальный бой против ИГ: видео

Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, начали последнюю операцию против боевиков Исламского государства (ИГ) на севере Сирии. Об этом заявил 9 февраля пресс-атташе SDF Мустафа Бали в Twitter.

Представитель сирийский курдов убежден, что операция против исламистов завершится "за несколько дней". По их двнным, под контролем террористов площадь не более 4 кв. км.

"После спасения более 20 тысяч мирных жителей из района, находящегося под контролем ИГ, и обеспечения их безопасности в близлежащих лагерях, SDF начали движение к последней деревне, оставшейся под контролем джихадистов в Северной Сирии. Деревня Багхуз, которая является единственным оставшимся анклавом ИГ, будет скоро очищена", - заявил Бали.

По словам Бали, с гражданскими через "безопасный коридор" бежали семьи боевиков ИГ. С террористами, сказал он. вести переговоры не будут, у них есть вариант сдаться.

Багхуз находится на восточном берегу реки Евфрат.

#BREAKING: An hour ago, coalition forces launched flares during the final #SDF operation against #ISIL in Baghuz Fawqani village, #DeirEzzor. A close combat between SDF forces & the #ISIS terrorists is now on-going. French Air Force & #USAF provide close air support for them. pic.twitter.com/L67q2T2idT