В России в Адлерском районе Сочи смерч вышел на сушу и повредил 30 шезлонгов на пляже. Жертв и пострадавших нет, сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

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Смерч вышел на берег в районе пляжа "Бургас" и затянул стоящие на нем шезлонги. По данным МЧС России, никто не пострадал.

С 31 августа 2021 года в районе Сочи объявили штормовое предупреждение, есть угроза формирования смерчей. Оно будет действовать до 3 сентября включительно.

13 августа 2021 года в оккупированном Крыму затопило Керчь.

16 августа сильнейший ливень затопил Новороссийск.

Денис Юдин

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