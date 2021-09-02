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В Сочи смерч вышел из моря на пляж и раскидал шезлонги: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 10:40
Смерч (фото - скриншот с видео)
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В России в Адлерском районе Сочи смерч вышел на сушу и повредил 30 шезлонгов на пляже. Жертв и пострадавших нет, сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

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Смерч вышел на берег в районе пляжа "Бургас" и затянул стоящие на нем шезлонги. По данным МЧС России, никто не пострадал.

С 31 августа 2021 года в районе Сочи объявили штормовое предупреждение, есть угроза формирования смерчей. Оно будет действовать до 3 сентября включительно.

Денис Юдин
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сочи смерч
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