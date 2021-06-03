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В США дети из приюта украли оружие и открыли огонь по полицейским. Девочка ранена: видео видео

03.06.2021, 00:25
Видео: Volusia Sheriffs Office
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В США двое детей сбежали из приюта, украли оружие и начали стрелять по полицейским. В результате девочка получила ранения, мальчик сдался. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, помощники шерифа округа Волуша, штат Флорида, тяжело ранили 14-летнюю девочку, после того, как она и 12-летний мальчик вломились в чужой дом, нашли там оружие и открыли огонь по правоохранителям. 

По словам шерифа Майка Читвуда, девочка получила огнестрельное ранение в живот и руку и борется за свою жизнь в больнице, а мальчик сдался и не пострадал.

По заявлению властей, дети сбежали из Объединенного методистского детского дома Флориды (FUMCH).

"Это трагедия, это результат того, что система подводит наших детей, – заявила глава FUMCH Китвана Мактайер. – Эти дети отчаянно нуждаются в уходе и соответствующих условиях – им нужен более высокий уровень ухода, чем мы предоставляем".

По словам Читвуда, дети сбежали около 17:00 во вторник, примерно в 19:30 прохожий сказал помощникам шерифа, что слышал, как в соседнем доме разбилось стекло. Правоохранители обнаружили, что дом взломан. Они связались с домовладельцем, который сказал, что дома никого не должно быть и что там есть пистолет, дробовик и АК-47, а также большое количество боеприпасов.

По словам шерифа, когда его помощники окружили дом и попытались начать переговоры с подростками, дети открыли огонь.

Затем девочка с ружьем вышла из дома и заявила, что убьет сержанта, сказал Читвуд.

По словам шерифа, девочка сделала несколько выстрелов, прежде чем, правоохранители начали стрелять в ответ. 

После того, как девочка упала, мальчик, вооруженный АК-47, сдался.

  • 16 апреля восемь человек были убиты во время массовой стрельбы в Индианаполисе на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта.
  • 26 мая сообщалось о стрельбе с большим количеством жертв и раненых на железнодорожной станции в Сан-Хосе, Калифорния.
Наталия Медведева
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дети стрельба Флорида
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