В США ночами кто-то подбрасывает людям старые телевизоры: видео

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Странный подарок уже получили жители около 60 домов

В США в Глен-Аллене, штат Вирджиния, ночами кто-то приносит к дверям домов горожан старые телевизоры. Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестный носит телевизор на голове. Об этом сообщил телеканал WWBT.

Отмечается, что жители около 60 домов Глен-Аллена уже получили такие подарки, а в городе неизвестного прозвали Теле-Санта.

Полицейские пока не нашли, кто это делают. Они полагают, что это делает не один человек, а несколько - скорее всего ученики старших классов или студенты колледжа.

"Они могут делать это, чтобы похвастаться друг перед другом, - сказал представитель полиции. - Скорее всего это невинный пранк".

Отмечается, что в августе прошлого года Теле-Санта действовал в соседнем округе штата Вирджиния - тогда старые телевизоры получили около 20 домовладельцев. 

В полиции говорят, что если шутников поймают, то им грозит только обвинение в незаконном выбросе мусора.

Сообщается, что все подброшенные телевизоры полицейские изъяли и сдали в службу переработки.

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Теги: пранкеры, сюр
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