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Канадцы приняли сообщение от Трампа за шутку пранкера

Канадцы приняли сообщение от Трампа за шутку пранкера - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
12.08.2019, 22:58

Президент США написал для Трюдо записку на обложке журнала

Посол Канады в США сначала подумал, что имеет дело с пранкерами, когда увидел шутливую записку от американского президента, в которой Дональд Трамп выразил надежду, что канадский премьер Джастин Трюдо не является "антитрамповским". Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на агентство агентство Axios.

Отмечается, что уведомление было написано на обложке майского 2017 года журнала Bloomberg, где Трюдо назвали "антитрамповским". В тексте записки гласил: "Хорошо выглядит! Надеюсь, это неправда!"

Сообщается, что посол Канады сначала скептически отнесся к заметке и обратился за подтверждением в Белый дом.

"Это была хорошая шутка, которую можно рассматривать как позитивное общение", - ответил сотрудник Белого дома.

По данным агенства, эта записка положила начало обмену шутливыми сообщениями между лидерами двух стран. Например, Трюдо отправил Трампу распечатку интернет-страницы Офиса торгового представителя США, на которой он нарисовал смайлик у цифры о профиците торговли США с Канадой, которая, как оказалось,отличалась от заявлений президента США.

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дональд трамп Джастин Трюдо пранкеры
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