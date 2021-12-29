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В США открыли 134-летнюю капсулу времени. Нашли масонский символ и другое: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 15:21
Библия и конверт из капсулы времени 1887 (скриншот с видео VPM, YouTube)
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В Ричмонде штата Вирджиния в США открыли капсулу времени, хранившуюся с 1887 под статуей главнокомандующего армии конфедератов Роберта Эдварда Ли. Ученые надеялись, однако не нашли там фотографию бывшего президента США Авраама Линкольна, пишет The Guardian.

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Капсула времени хранилась в медном контейнере весом 36 фунтов. Открывала находку Кэтрин Риджвэй, консерватор Департамента исторических ресурсов Вирджинии.

Часть содержания капсулы была влажной, но сохранилась "в хорошем состоянии", сообщила Риджвэй. Сначала она достала влажные копии политического журнала Harper's Weekly 1865 года, банкноты Конфедерации.

Газета Harper's Weekly (Скриншот із відео YouTube)

В дополнительной секции коробки хранилась Библия с приклеенной серебряной монетой 1883, справочник Ричмонда и путеводитель по городу 1881 года. В завернутом конверте лежали масонский символ и флаг, вырезанный из дерева.

Банкноти Конфедерації (Скриншот із відео VPM, YouTube)

Кроме этого, в капсуле были несколько пуль времен Гражданской войны, обломок из снаряда, пожелтевший альманах 1887-го и отчеты торговой палаты в Ричмонде с 1886 по 1887 годы.

Монета та куля (Скриншот із відео VPM, YouTube)
СПРАВКА. Статую Роберту Э. Ли решили снести в 2020 году на фоне глобальных протестов против институционального расизма, спровоцированных убийством полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ее убрали только в сентябре после принятия решения суда.
Марина Тищенко
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Вирджиния история гражданская война капсула времени ричмонд
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