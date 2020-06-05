В США полиция попала в еще один скандал с применением насилия: видео

Двое офицеров полиции города Баффало, штат Нью-Йорк, отстранены от службы на время расследования после публикации видео, на котором они толкают пожилого мужчину, после чего тот падает и разбивает голову об асфальт. Об этом сообщает CNN.

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Пострадавший, 75-летний Мартин Гуджино, госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

В первоначальном заявлении, отмечает ВВС, департамент полиции Баффало заявил, что мужчина "споткнулся" и упал во время "стычки с протестующими", что усугубило реакцию в социальных сетях. После того, как появилось больше видеозаписей, полиция внесла правки в свое заявление и отстранила двух офицеров, прокуратура начала расследование инцидента.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что полицейские должны быть уволены, а прокуроры должны быстро и качественно расследовать это дело. Губернатор сказал, что был шокирован увиденным на записи. "Этот инцидент совершенно неоправдан и крайне позорен", - сказал Куомо.