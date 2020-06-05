В США полиция попала в еще один скандал с применением насилия: видео

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Двое полицейских толкнули 75-летнего мужчину, он упал и разбил голову

Двое офицеров полиции города Баффало, штат Нью-Йорк, отстранены от службы на время расследования после публикации видео, на котором они толкают пожилого мужчину, после чего тот падает и разбивает голову об асфальт. Об этом сообщает CNN.

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Пострадавший, 75-летний Мартин Гуджино, госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

В первоначальном заявлении, отмечает ВВС, департамент полиции Баффало заявил, что мужчина "споткнулся" и упал во время "стычки с протестующими", что усугубило реакцию в социальных сетях. После того, как появилось больше видеозаписей, полиция внесла правки в свое заявление и отстранила двух офицеров, прокуратура начала расследование инцидента.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что полицейские должны быть уволены, а прокуроры должны быстро и качественно расследовать это дело. Губернатор сказал, что был шокирован увиденным на записи. "Этот инцидент совершенно неоправдан и крайне позорен", - сказал Куомо.

  • 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже и Лондоне.

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Теги: полиция, США, насилие, джордж флойд
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