В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео

В США в штате Кентукки, родине традиционного бурбона, сгорели два склада с бочками, в которых вызревает знаменитый Jim Beam. Об этом сообщает NBC News.

Сообщается, что пожар возник в ночь со 2 на 3 июня на одном из складов, расположенных в округе Вудфор - предположительно, в результате удара молнии.

К утру спасатели смогли потушить огонь на одном складе, второй сгорел практически до тла.

Компания Beam Suntory, владеющая заводом в Версале, заявила, что сгорело 45 000 баррелей (более 7 000 000 литров) относительно молодого виски.

15 апреля 2019 года в Париже загорелся собор Нотр-Дам де Пари. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал. В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.