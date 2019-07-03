В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео

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Люди от огня не пострадали

В США в штате Кентукки, родине традиционного бурбона, сгорели два склада с бочками, в которых вызревает знаменитый Jim Beam. Об этом сообщает NBC News.

Сообщается, что пожар возник в ночь со 2 на 3 июня на одном из складов, расположенных в округе Вудфор - предположительно, в результате удара молнии. 

К утру спасатели смогли потушить огонь на одном складе, второй сгорел практически до тла.

Компания Beam Suntory, владеющая заводом в Версале, заявила, что сгорело 45 000 баррелей (более 7 000 000 литров) относительно молодого виски.

15 апреля 2019 года в Париже загорелся собор Нотр-Дам де Пари. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал. В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.

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Теги: пожар, алкоголь, бурбон
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