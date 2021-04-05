В частном зоопарке недалеко от Нью-Йорка усыпили Эйприл, жирафа-звезду YouTube. В 2017 году роды ее четвертого жеребенка Таджири смотрели в прямой трансляции 1,2 млн зрителей, пишут в Facebook зоопарка Animal Adventure Park.

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Прошлым летом у 20-летней самки сетчатого жирафа появились признаки нарушения подвижности. Обследование показало, что у нее остеоартрита левой задней ноги.

Несмотря на все усилия ветеринаров и служителей зоопарка, которые всячески пытались облегчить жизнь Эйприл и собрали более $150 000 пожертвований, болезнь прогрессировала. Животное все больше времени проводило в лежачем положении.

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Последняя серия рентгенограмм, сделанных в начале марта, показала значительную дегенерацию суставов и другие повреждения. "Тяжесть ее состояния превосходит нашу способность контролировать комфорт Эйприл", – сообщили медики.

2 апреля жирафа усыпили. У Эйприл осталось четверо живых потомков.

Средняя продолжительность жизни жирафов в неволе составляет 20-25 лет, в дикой природе – 10-15 лет.

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Видео выше: один из ассортимента роликов Animal Adventure Park о питомцах

Евгений Пилипенко

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