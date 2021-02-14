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В Японии произошли новые подземные толчки. Последствия вчерашних землетрясений – видео видео

14.02.2021, 17:00
Фото - ЕРА
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На протяжение всего 14 февраля по токийскому времени в Японии продолжали фиксировать новые землетрясения, их очаг находился в районе префектуры Фукусима. Об этом говорится на сайте Японского метеорологического агентства. 

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Сообщается, что самое сильное землетрясение сегодня было зафиксировано в 16:31 по местному времени, его магнитуда составила – 5.1 по шкале Рихтера.

Всего за сутки произошли около 40 землетрясений.

Станислав Стороженко
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