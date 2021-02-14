На протяжение всего 14 февраля по токийскому времени в Японии продолжали фиксировать новые землетрясения, их очаг находился в районе префектуры Фукусима. Об этом говорится на сайте Японского метеорологического агентства.

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Сообщается, что самое сильное землетрясение сегодня было зафиксировано в 16:31 по местному времени, его магнитуда составила – 5.1 по шкале Рихтера.

Всего за сутки произошли около 40 землетрясений.

Вчера поздно вечером у побережья Тохоку в Японии произошли сильные землетрясения магнитудой 7,3, в результате чего по меньшей мере 50 человек получили ранения и вышли из строя несколько электростанций.

Станислав Стороженко

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