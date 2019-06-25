Взрывы боеприпасов в Казахстане: эвакуирован город - видео

24 июня на военном складе близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы. Один человек погиб, десятки ранены. Аким Туркестанской области объявил чрезвычайную ситуацию, из города эвакуированы десятки тысяч человек. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что пожар на военном складе в городе Арысь Туркестанской области вспыхнул утром, сдетонировали боеприпасы. Причины пожара остаются невыясненными, говорят в Минобороны.

Аким области Умирзак Шукеев сообщил об одном погибшем. По сведениям властей, в машину мужчины, пытавшегося покинуть район, где гремят взрывы, попал снаряд. Мужчина погиб. Власти предупреждают, что ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы продолжаются и могут происходить еще несколько дней.

Ранее Шукеев объявил чрезвычайную ситуацию в регионе, сообщив о начатой эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек.

25 человек, в том числе пятеро детей, доставлены в больницу в Шымкенте, трое госпитализированных в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

​Кроме того, в Отырарской районной больнице оказана помощь 34-м пострадавшим из-за взрывов.

9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Более 65 чиновников Минобороны понесли наказание за взрывы.