Рада упростила жизнь переселенцам по оплате ЖКХ и регистрации

Верховная Рада исключила справку о взятии на учет переселенцев из списка документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания, а также урегулировала вопрос оплаты коммунальных услуг для них.

Были внесены правки в закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине - уточнен абзац 10 ст. 3, который теперь согласован с другими законами о переселенцах. За соответствующее решение по законопроекту №4022а проголосовал 281 народный депутат.

Парламентарии также 280 голосами приняли законопроект №2481 о внесении изменений в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц по коммунальным услугам.

Теперь переселенцы смогут оплачивать коммунальные услуги, электроэнергию, отопление, природный газ в городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах и гостиницах по тарифам, установленным на такие услуги для населения.

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"Сегодня Рада проголосовала почти конституционным большинством два важных законопроекта, направленных на защиту прав переселенцев. Такой и должна быть стратегия власти по реинтеграции Донбасса: борьба за граждан, пострадавших от войны, и их поддержка, защита прав человека, а не отторжение этих украинцев", - отметила у себя в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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