Нацполиция взяла под усиленную охрану Осмаева и Окуеву

В Нацполиции Киева предупредили, что не требуют какой-либо помощи в обеспечении безопасности Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева

Национальная полиция взяла под усиленную охрану бывших бойцов добровольческого батальона Киев-2 Амину Окуева и ее мужа Адама Осмаева. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Поэтому полиция не нуждается в помощи посторонних лиц. Всем участникам уголовного производства для обеспечения их безопасности предоставлена усиленная охрана, которую осуществляют подразделения МВД", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули,что не нуждаются ни в какой помощи относительно их охраны.

"Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев. Информируем: полиция Киева не требует какой-либо помощи в обеспечении безопасности. Людей, которые будут появляться возле охраняемых лиц, не имеющих отношение к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка", - подчеркнули в Нацполиции.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

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