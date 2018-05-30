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Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроника - Фото

Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроника Live

Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроникаLive
30.05.2018, 00:10
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Аркадий Бабченко (фото - Аркадий Бабченко/Facebook)

Вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

Предварительно известно, что стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.

Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.

30.05.2018
00:22

Сейчас в Москве.

 

00:14

"Он не выбирал слов. Абсолютно прямой. Абсолютно честный. Настоящий художник, писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего", - пишет о Бабченко российская Новая газета, в которой он работал специальным корреспондентом.

00:06

"Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное — не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь", - писал Бабченко.

00:00

 

29.05.2018
23:58

 

23:52

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти расследовать убийство Бабченко.

"Ужасающее сообщение о том, что в своем доме в Киеве застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли – с семьей журналиста", - написал он в своем Twitter.

23:44

Жена Бабченко Ольга сообщила полиции, что ее мужа убили внутри квартиры, войдя за ним следом. 

23:41

По факту убийства открыто производство. Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция осматривает место преступления и прилегающую территори. Жена убитого находится в шоковом состоянии. Об этом сообщила в своем Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

23:36

 

23:29

По словам дежурного медэксперта морга, скорая привезла тело с полностью заполненными сопроводительными документами, в том числе, со всеми паспортными данными Аркадия Бабченко, передает корреспондент LIGA.net. На документах протокола стоит метка "огнестрел". По словам эксперта, очевидно, что это не самоубийство и не несчастный случай.

23:28

 

23:26

В морге Лукьяновского кладбища дежурный подтвердил корреспонденту LIGA.net, что принял тело убитого. По его словам, экспертизы и следственные действия будут проводиться завтра.

23:05
Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста
22:25

Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. 

21:50

В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. 

21:45

 

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Теги: убийство, журналист, аркадий бабченко, хроника
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