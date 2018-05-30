Вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

Предварительно известно, что стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.

Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.