Вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.
Предварительно известно, что стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.
Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.
Сейчас в Москве.
"Он не выбирал слов. Абсолютно прямой. Абсолютно честный. Настоящий художник, писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего", - пишет о Бабченко российская Новая газета, в которой он работал специальным корреспондентом.
"Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное — не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь", - писал Бабченко.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти расследовать убийство Бабченко.
"Ужасающее сообщение о том, что в своем доме в Киеве застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли – с семьей журналиста", - написал он в своем Twitter.
Жена Бабченко Ольга сообщила полиции, что ее мужа убили внутри квартиры, войдя за ним следом.
По факту убийства открыто производство. Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция осматривает место преступления и прилегающую территори. Жена убитого находится в шоковом состоянии. Об этом сообщила в своем Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.
По словам дежурного медэксперта морга, скорая привезла тело с полностью заполненными сопроводительными документами, в том числе, со всеми паспортными данными Аркадия Бабченко, передает корреспондент LIGA.net. На документах протокола стоит метка "огнестрел". По словам эксперта, очевидно, что это не самоубийство и не несчастный случай.
В морге Лукьяновского кладбища дежурный подтвердил корреспонденту LIGA.net, что принял тело убитого. По его словам, экспертизы и следственные действия будут проводиться завтра.
Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко.
В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи.