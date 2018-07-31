Боевик угрожал детям гранатой, а потом подорвал себя - ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, инцидент произошел в 46 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Во временно оккупированном населенном пункте Ясеновский, что в 46 километрах от Луганска, боевик угрожал во дворе жилого дома гранатой маленьким детям. Об этом сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На улице Любови Шевцовой женщина 25 лет сообщила членам патруля миссии о том, что пребывавший в состоянии опьянения мужчина 30 лет сидел во дворе ее дома, и начал угрожать ей и ее детям (мальчику 3 лет и девочке 5 лет, - ред.) ручной гранатой", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседницы, когда она с детьми покидала двор, она услышала взрыв, а по возвращении увидела, что мужчина мертв.

Во дворе наблюдатели видели осколочные повреждения внешней стены и металлического забора во дворе.

"Возле другого дома на улице Любови Шевцовой мать 60–70 лет умершего мужчины и его двоюродный брат 30–40 лет рассказали, что погибший был вовлечен в деятельность военного типа", - добавили в пресс-службе.

20 апреля 2018 года источники LIGA.net уточнили, что "бюджетникам" в Луганске и Донецке террористы запретили покидать ОРДЛО. "Запретили также пользоваться мобильными телефонами оператора Vodafone на работе", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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