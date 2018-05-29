Более 200 школьников отравились в Бельгии

Фото: baumelesmessieurs.fr

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Анализы подтвердили наличие бактерии сальмонеллы у 192 школьников

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Массовые отравления зафиксированы 28 мая в 38 школах бельгийского региона Фландрия - заболели более двухсот детей. Об этом сообщает Укринформ.

По данным агентства здравоохранения Фландрии, по состоянию на 29 мая, лабораторные анализы подтвердили наличие бактерии сальмонеллы у 192 школьников. Симптомы сальмонеллеза зафиксированы ориентировочно у 225 детей в 38 школах.

Всем учебным заведениям, в которых пострадали дети, поставляла продукты одна и та же компания. Специалисты берут анализы пищи, начато расследование.

8 мая 2018 года на линейке в черкасской школе №8 у учеников ухудшилось самочувствие, они начали терять сознание по неизвестной причине. Госпитализировали около 60 учеников и учителей. Причины отравления до сих пор не установлены.

21 мая 36 учеников школы №6 в Заводском районе Николаева госпитализировали с признаками отравления неизвестным газом.

22 мая 2018 года в харьковской школе №3 ученикам старшей школы внезапно стало плохо: дети начали кашлять, у многих появилось першение в горле. По предварительной информации, на одном из этажей учебного заведения распылили перцовый баллончик.