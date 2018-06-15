Дело Бабченко: СБУ заявила о задержании еще одного подозреваемого

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Речь идет о некоем "гражданине Т.", сообщил замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар

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Служба безопасности в рамках расследования дела об организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко задержала еще одного подозреваемого – некоего "гражданина Т.". Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман по приказу его куратора в РФ Вячеслава Пивоварника перевез в Украину из России троих украинских граждан, которые в Ростове-на-Дону под руководством российских спецслужб прошли инструктаж и обучение для проведения терактов.

Во время брифинга журналистам продемонстрировали фрагмент переписки Пивоварника и Германа, в которой они якобы обсуждали организацию перелета этих граждан в Украину. Маршрут группы должен был пролегать из Ростова-на-Дону в Москву, затем в Стамбул, а оттуда –в Киев. В переписке также были отправлены фото паспортов этих людей.

13 июня сотрудник СБУ задержали гражданина Т., руководившего этой группой, сообщил Тиводар.

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