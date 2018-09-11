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11.09.2018, 10:17

Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму

Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму - Фото
Фото: скриншот видео

Местные жители жалуются на высыпание, слезотечение и язвочки в носу

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Во временно оккупированном Крыму в аптеках Армянска из-за выбросов отмечается большой спрос на маски среди местных жителей. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Маски также специально раздают волонтеры на улицах города.

"Очень много берут. У нас за день весь пак масок ушел. Люди подходят , интересуются, как пользоваться масками. Много знакомых, которые выехали из города, поэтому есть некоторая тревожность в то, что мы здесь находимся"  - отметила одна из волонтеров.

Провизор в аптеке подчеркнула, что каждый второй жалуется на одни те же симптомы. "Высыпание, слезотечение, язвочки в носу, обжигает все, печет в горле, носу", - сказала она.

По данным издания, из Армянска вывезли почти три тысячи детей, эвакуацию из города часть детей ждало до сумерек, не хватало автобусов. "Самых маленьких вывезли намного позже, чем старше школьников", - говорится в материале.

Назвать это эвакуацией оккупанты наотрез отказались. Студентов оставили в городе.

Из тех, кто уехал, жалуются, что их привезли их в жуткие условия.

"Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью и грязью, мусором, облеванными стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии комнаты в целом. Радует, что постельное белье взяли. Неужели мы заслуживаем такое отношение к себе?!" – подчеркнула одна из женщин. После резонанса в соцсетях часть людей с детьми переселили в другие здравницы.

Некоторые недовольные условиями проживания вернулись домой.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма

 

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Теги: эвакуация, дети, армянск, выбросы в крыму
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