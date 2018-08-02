Наев раскрыл, какую задачу по Донбассу ему поставил Порошенко

Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

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Объединенные силы должны поставить точку в российской агрессии против Украины, уверен командующий операцией на востоке Украины

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Операция объединенных сил на востоке страны призвана "поставить точку" в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом заявил командующий объединенными силами Сергей Наев, пишет издание Тиждень.

"ОС должны поставить точку в российской агрессии против Украины: именно такую ​​задачу как командующий я получил от президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ. Ее и выполняем", - сказал он.

При этом Наев отметил, что главной задачей сил ООС в Донбассе "остается недопущение распространения оккупации на другие территории Украины".

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Кроме того, командующий объединенными силами сообщил, что территория проведения ООС делится на зону безопасности и район боевых действий.

В первой решением командующего ОС могут создаваться районы как ограниченного доступа, так и запрещенные для доступа. В районы ограниченного доступа можно попасть по спецразрешению командующего ОС или командиров оперативно-тактических групп, а в районе запрещенного доступа не могут находиться посторонние лица - попасть туда можно только по спецпропуску.

Под районом боевых действий понимается территория вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ и другие воинские формирования с правоохранительными органами выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства. Доступ на такие территории возможен только по спецразрешениям.

Основаниями для допуска в район проведения ООС лиц, не вовлеченных в операции, могут быть: проживание их самих или близких родственников там (при наличии документов), место захоронения там членов семьи, смерть близких родственников, недвижимость в районе проведения операции, участие в урегулировании конфликта, в частности решение гуманитарных вопросов, а также дипломатическая и консульская деятельность.