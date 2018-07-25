Ночью во Львовской области поезд насмерть сбил человека

Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

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Погиб 50-летний мужчина, обстоятельства трагедии устанавливаются

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Сегодня ночью около 01:05 в селе Бортники Львовской области поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Львовскую ОГА.

Из-за инцидента пассажирский поезд, который ехал по маршруту Черновцы-Ковель задержался на 30 минут.

Позже стало известно, что погибший - 50-летний мужчина, его личность еще устанавливают. Обстоятельства происшествия и по чьей вине произошла трагедия пока неизвестно.

24 июля в Запорожской области локомотив влетел в поезд. Из-за резкого столкновения люди получили ожоги, ссадины и ушибы, всего 26 пострадавших.