Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 10:39

ОБСЕ сообщила о ситуации в оккупированном Иловайске

ОБСЕ сообщила о ситуации в оккупированном Иловайске - Фото
Фото: flickr МИД Литвы

По данным ОБСЕ, на одной из улиц города на тротуаре находится 122-мм снаряд

Реклама
Реклама

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Иловайске на восточной стороне улицы Шевченко, 171 металлический предмет, частично углубленный в полость в тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По оценке СММ, это был 122-мм снаряд. Наблюдатели обозначили предмет красной краской и предупреждающим знаком с надписью "Не приближайтесь" (на русском языке) и обратились к находившемуся боевику с просьбой посодействовать извлечению этого предмета.

ОБСЕ также зафиксировала проведение работ по разминированию в ОРДО. В поле к западу от дороги в 0,6 км к северу от Никишино, что в 60 километрах к северо-востоку от Донецка наблюдатели видели восемь террористов, некоторые были из них с металлоискателями. Команда миссии отметила, что указанный район был обозначен белой лентой.

На расстоянии примерно 1,5 км к западу от Тернового и 300 метрах к востоку от автодороги Т0517 наблюдатели видели четырех террористов в одежде военного типа с минными щупами по обе стороны от автодороги.

25 июня 2018 года пьяные боевики заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, обсе, мины, иловайск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Адвокаты Януковича "громко хлопнули дверью": заседание сорвано
Политика Адвокаты Януковича "громко хлопнули дверью": заседание сорвано
В ИС прокомментировали "ранение" главаря боевиков
Происшествия В ИС прокомментировали "ранение" главаря боевиков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 