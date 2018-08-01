ОБСЕ сообщила о ситуации в оккупированном Иловайске

Фото: flickr МИД Литвы

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По данным ОБСЕ, на одной из улиц города на тротуаре находится 122-мм снаряд

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Иловайске на восточной стороне улицы Шевченко, 171 металлический предмет, частично углубленный в полость в тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По оценке СММ, это был 122-мм снаряд. Наблюдатели обозначили предмет красной краской и предупреждающим знаком с надписью "Не приближайтесь" (на русском языке) и обратились к находившемуся боевику с просьбой посодействовать извлечению этого предмета.

ОБСЕ также зафиксировала проведение работ по разминированию в ОРДО. В поле к западу от дороги в 0,6 км к северу от Никишино, что в 60 километрах к северо-востоку от Донецка наблюдатели видели восемь террористов, некоторые были из них с металлоискателями. Команда миссии отметила, что указанный район был обозначен белой лентой.

На расстоянии примерно 1,5 км к западу от Тернового и 300 метрах к востоку от автодороги Т0517 наблюдатели видели четырех террористов в одежде военного типа с минными щупами по обе стороны от автодороги.

25 июня 2018 года пьяные боевики заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка.