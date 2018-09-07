"Обстановка очень угнетающая": что происходит в Армянске

Фото: ru.krymr.com

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По словам правозащитника Абдурешита Джеппарова, в городе из-за кислотных выбросов сильно пострадали виноградники

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От выбросов завода "Крымский титан" в Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники. Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, сообщают Крым. Реалии.

"С коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев. Сильно пострадали овощи, пострадали также виноградники, у которых листья обожжены кислотными выбросами", – сказал правозащитник.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.