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20.06.2018, 19:02

Представители С14 разрисовали памятник у здания МВД: их задержали

Представители С14 разрисовали памятник у здания МВД: их задержали - Фото
Фото: Facebook Жека Карась

Участники акции, протестуя против действий полиции на Марше равенства, покрасили губы киногероев Жеглова и Шарапова в красный и розовый цвета

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Представители праворадикальной организации С14 во вторник, 19 июня, разрисовали памятник героям кинофильма "Место встречи изменить нельзя" у здания МВД в Киеве, протестуя против действий Нацполиции на недавнем Марше равенства; в итоге правоохранители задержали участников акции. Об этом LIGA.net сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, в акции участвовали 19 молодых людей. Задержанных доставили в Печерское управление полиции, однако затем отпустили. Также на месте происшествия полиция изъяла газовый баллончик и тактический нож.

LIGA.net поинтересовалась у пресс-службы Печерского управления полиции, привлекали ли задержанных к какой-либо ответственности, однако там от устных комментариев отказались.

Вчера лидер С14 Евгений Карась опубликовал в Facebook фото с акции под МВД. На них видно, что памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову стал жертвой хулиганов: губы киногероев покрасили в красный и розовый цвета, а на их фигуры нацепили флаг ЛГБТ и бюстгальтер от женского купальника. Так участники акции выразили протест против незаконных, по их мнению, действий полицейских на столичном Марше равенства.

Фото: Facebook Жека Карась

17 июня 2018 года в Киеве перед проведением Марша равенства произошли столкновения между правоохранителями и правыми – противниками марша. Последние утверждают, что полиция применила к ним силу незаконно.

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Теги: националисты, C14, памятник мвд, памятник жеглову и шарапову, правые организации
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