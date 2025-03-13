Европейская разведка узнала требования Кремля о прекращении войны – WP
Европейская разведка узнала условия России по прекращению войны, которые подготовил для Кремля неназванный аналитический центр под руководством ФСБ, сообщает The Washington Post. Документ, с которым ознакомились журналисты издания, содержит перечень требований к Украине и союзникам.
Россия исключает планы президента Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как "невозможные для реализации" и говорит, что "мирное решение украинского кризиса не может состояться раньше 2026 года".
В документе исключается любой план размещения европейских миротворцев в Украину и требуется признание суверенитета России над захваченными украинскими территориями. Он также призывает создать буферную зону на северо-востоке Украины на границе с российскими областями, такими как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи аннексированного Крыма. Последнее повлияет на Одесскую область.
Кроме того, в документе говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.
Также согласно рекомендациям российских аналитиков, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами.
Документ был подготовлен за неделю до состоявшихся 18 февраля переговоров между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
The Washington Post со ссылкой на собеседника, близкого к российским дипломатам, сообщает, что документ отражает широкий консенсус в Москве по завершению российско-украинской войны. Но неизвестно, до какой степени Кремль прислушался к этим рекомендациям.
- 18 февраля США обнародовали свои договоренности с Россией в Саудовской Аравии. В перечне было создание команд высокого уровня для начала работы над прекращением российско-украинской войны способом, приемлемым для всех сторон.
- 11 марта Украина и США закончили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению режима прекращения огня сроком на месяц.
- В тот же день Белый дом заявил, что Трамп в Саудовской Аравии посадил за стол переговоров Украину и Россию.