Европейская разведка узнала требования Кремля о прекращении войны – WP

Документ с требованиями России был составлен накануне переговоров США и России в Саудовской Аравии в феврале

Иллюстративное фото (Фото: Filip Singer/ЕРА)

Европейская разведка узнала условия России по прекращению войны, которые подготовил для Кремля неназванный аналитический центр под руководством ФСБ, сообщает The Washington Post. Документ, с которым ознакомились журналисты издания, содержит перечень требований к Украине и союзникам.

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Россия исключает планы президента Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как "невозможные для реализации" и говорит, что "мирное решение украинского кризиса не может состояться раньше 2026 года".

В документе исключается любой план размещения европейских миротворцев в Украину и требуется признание суверенитета России над захваченными украинскими территориями. Он также призывает создать буферную зону на северо-востоке Украины на границе с российскими областями, такими как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи аннексированного Крыма. Последнее повлияет на Одесскую область.

Кроме того, в документе говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Также согласно рекомендациям российских аналитиков, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами.

Документ был подготовлен за неделю до состоявшихся 18 февраля переговоров между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

The Washington Post со ссылкой на собеседника, близкого к российским дипломатам, сообщает, что документ отражает широкий консенсус в Москве по завершению российско-украинской войны. Но неизвестно, до какой степени Кремль прислушался к этим рекомендациям.