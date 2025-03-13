Європейська розвідка дізналася вимоги Кремля щодо припинення війни – WP

Документ із вимогами Росії був складений напередодні переговорів США і Росії в Саудівській Аравії в лютому

Ілюстративне фото (Фото: Filip Singer/ЕРА)

Європейська розвідка дізналася умови Росії щодо припинення війни, які підготував для Кремля неназваний аналітичний центр під керівництвом ФСБ, повідомляє The Washington Post. Документ, з яким ознайомилися журналісти видання, містить перелік вимог до України та союзників.

Росія відкидає плани президента Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів як "неможливі для реалізації" і говорить, що "мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року".

У документі відкидається будь-який план розміщення європейських миротворців в Україну і вимагається визнання суверенітету Росії над захопленими українськими територіями. Він також закликає до створення буферної зони на північному сході України на кордоні з російськими областями, такими як Брянська і Білгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу анексованого Криму. Останнє вплине на Одеську область.

Крім того, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.

Також згідно з рекомендаціями російських аналітиків, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами.

Документ був підготовлений за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), які відбулися 18 лютого.

The Washington Post із посиланням на співбесідника, близького до російських дипломатів, повідомляє, що документ відбиває широкий консенсус у Москві щодо завершення російсько-української війни. Але невідомо, до якої міри Кремль дослухався до цих рекомендацій.