При танковом штурме Невельского и в Горловке убиты 14 боевиков

Бойцы ВСУ (иллюстративное фото - пресс-центр Минобороны)

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Сегодня оккупационные войска атаковали позиции ВСУ в западном пригороде Донецка, а также пытались бить артиллерией из кварталов Горловки

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После попытки уничтожить обстрелом из жилого района Горловки склад боеприпасов ВСУ в Старой Николаевке и последовавшего за ним точнечного ответа украинских артиллеристов, были уничтожены до 10 боевиков. Об этом сообщил на брифинге спикер пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец.

Ранее штаб сообщил, что ответ ВСУ разрушил две гаубицы оккупантов. По уточненным данным, также взорван артиллерийский склад боевиков и минометная батарея с грузовиками Урал.

"По предварительным данным до 10 боевиков были уничтожены", - добавил полдполковник.

Еще один примечательный эпизод на театре военных действий произошел около 05:00 утра в районе населенного пункта Невельске - также в Донецкой области. На танках боевики пытались атаковать опорные пункты войск ВСУ, но при поддержке огня артиллерии военные отразили штурм.

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Во время этого боя двое бойцов сил ООС получили ранения.

Как уточнили в штабе, "проверка на прочность" защитников Невельского стоила гибридной российской армии 4 ликвидированных и 3 раненых боевиков.

Невельское на карте региона: