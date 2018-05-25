Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 15:11

При танковом штурме Невельского и в Горловке убиты 14 боевиков

При танковом штурме Невельского и в Горловке убиты 14 боевиков - Фото
Бойцы ВСУ (иллюстративное фото - пресс-центр Минобороны)

Сегодня оккупационные войска атаковали позиции ВСУ в западном пригороде Донецка, а также пытались бить артиллерией из кварталов Горловки

Реклама
Реклама

После попытки уничтожить обстрелом из жилого района Горловки склад боеприпасов ВСУ в Старой Николаевке и последовавшего за ним точнечного ответа украинских артиллеристов, были уничтожены до 10 боевиков. Об этом сообщил на брифинге спикер пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец.

Ранее штаб сообщил, что ответ ВСУ разрушил две гаубицы оккупантов. По уточненным данным, также взорван артиллерийский склад боевиков и минометная батарея с грузовиками Урал.

"По предварительным данным до 10 боевиков были уничтожены", - добавил полдполковник.

Еще один примечательный эпизод на театре военных действий произошел около 05:00 утра в районе населенного пункта Невельске - также в Донецкой области. На танках боевики пытались атаковать опорные пункты войск ВСУ, но при поддержке огня артиллерии военные отразили штурм.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе

Во время этого боя двое бойцов сил ООС получили ранения.

Как уточнили в штабе, "проверка на прочность" защитников Невельского стоила гибридной российской армии 4 ликвидированных и 3 раненых боевиков.

Невельское на карте региона:

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, сводка оос, Горловка, старая николаевка, невельское
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Вышел тизер боевика "Позивний Бандерас" о разведчике сил АТО
Культура Вышел тизер боевика "Позивний Бандерас" о разведчике сил АТО
Европейская киноакадемия требует от РФ освободить Сенцова
Политика Европейская киноакадемия требует от РФ освободить Сенцова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 