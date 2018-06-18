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18.06.2018, 12:45

Дело Лусварги: суд обязал СБУ открыть дело на С14

Дело Лусварги: суд обязал СБУ открыть дело на С14 - Фото
Фото: LIGA.net

4 мая представители националистических организаций Национальный корпус и С14 схватили бразильца и привели его к зданию СБУ

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Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания представителями С14 гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам террористической организации ДНР. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос адвоката бразильца Валентина Рыбина, который он обнародовал у себя в Facebook.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый Реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева  2 мая 2018 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ выяснили, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы за участие в создании террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формирований, но в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что был допущен ряд существенных нарушений.

В конце 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство, по которому он не может покидать пределы Киева и должен сообщать суду об изменении своего места жительства. 

4 мая представители праворадикальных организаций схватили и привели его в СБУШевченковский суд Киева обязал открыть уголовное производство по факту задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне боевиков в Донбассе.

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Теги: сбу, С14, Рафаэль Лусварги
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