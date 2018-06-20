Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире

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Двое жителей Великой Солтановки Киевской области решили похвастаться гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой в прямом эфире, но граната взорвалась

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Двое жителей села Великая Солтановка Васильковского района Киевской области подорвались на гранате во время прямой трансляции в соцсети. Об этом сообщает ТСН.

Мужчины решили похвастаться гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Свои действия они снимали на телефон и транслировали в одну из соцсетей.

Неожиданно граната взорвалась, в результате 25-летнему мужчине оторвало левую руку.

После лечения мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы, такая же участь ждет его приятеля. Полиция обнаружила у них целый арсенал боеприпасов и открыла производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

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Теги: взрыв, граната, граната РГД-5, взрыв в прямом эфире
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