Виктор Чумак: Я говорил Саакашвили - не надо создавать партию

Что происходит в среде оппозиции, почему нет единства, почему она не раскрывает источники финансирования и почему досрочных выборов не будет

Не будет внеочередных выборов. Успокойтесь. Выборы будут в 2019 году. Сначала президентские, потом парламентские

То, что делает Парубий - это страшно, потому что это убивает парламентаризм. Нельзя принимать законы по сокращенной процедуре





Вы не допускаете, что, скажем, президент вдруг скажет: ребята, а давайте выгоним всю шваль из предыдущего состава Рады, не голосуйте за них больше. Не допускаете? А я допускаю.









Не хватает последней точки реформы - антикоррупционного суда. Но власть боится создавать антикоррупционный суд. Уже, казалось бы, со всем согласовали, можно начинать - и тут Юрий Витальевич Луценко выходит и говорит: да не надо, давайте лучше создадим из тех же самых коррупционеров отдельную палату по коррупционным делам. Они боятся, потому что самостоятельный антикоррупционный суд - это, помимо прочего, жесткий контроль со стороны западных партнеров. Которые могут, например, на конкурсный отбор поставить своих наблюдателей. И власть боится, что результаты этих конкурсов уже не удастся переиграть.





[речь идет о конфликте интересов у председателя Нацгосслужбы Константина Ващенко, который ред.] Вот что сейчас происходит? Серегина избрали - На чем сейчас переигрывают реформы? На конкурсах. Сейчас ведь, если обратили внимание, борьба идет не за то, чтобы победить в конкурсах, а за то, чтобы завести своих людей в конкурсные комиссии. Почему было проиграно НАПК? Только из-за манипуляций конкурсной комиссии. Когда выбирали первый состав НАПК, выбрали троих, хотя могли выбрать всех пятерых - и Серегин, кстати, тоже был тогда в списке ! И за Серегина тогда хотел проголосовать Ващенко, потому что задача была сделать НАПК изначально недееспособным[речь идет о конфликте интересов у председателя Нацгосслужбы Константина Ващенко, который голосовал за избрание членом НАПК А.Скопича, на тот момент его заместителя, -] Вот что сейчас происходит? Серегина избрали - Радецкого "подвесили" , Радецкий пришел на год и получил уголовное дело. Рябошапку вообще выдавили, потому что Рябошапка был там единственным, кто понимал всю систему выявления коррупции, всю антикоррупционную политику. Он там был единственным настоящим профессионалом, высочайшего уровня. И его выдавили





При всем при том - такой орган, как НАПК, для государственной антикоррупционной политики намного важнее, чем НАБУ. Потому что НАПК устанавливает аникоррупционные правила для всей системы и контролирует всю систему государственной службы на предмет незаконного обогащения и на предмет конфликта интересов. Это очень серьезная функция. НАБУ ведь бьет по хвостам, по тому, что может быть выявлено через НАПК, через полный контроль деклараций, через контроль компаний, контроль за конфликтом интересов. Какие где прошли тендеры, кто их выиграл, как выигравшие связаны с тем или иным политиком. Это все - работа НАПК. Но Агентство пока не работает даже на 20% своих возможностей.





Главное - создана и заработала система электронных деклараций. Вы спрашиваете, как мы будем бороться на выборах. Да очень просто: я распечатаю электронные декларации всей "тухлой рыбы" и покажу распечатки избирателям. Вы собираетесь за них голосовать? Они же вас грабят. Как грабят? Да очень просто: вот вам дорогу построили за субвенции из госбюджета, и деньги ушли на счета компании, которая принадлежит родственнику вот этого депутата. За ваши налоги вас же еще и обокрали.



- А если не будет к тому времени доступа к электронным декларациям? Допустим, Рада примет поправку о том, что декларации всех кандидатов закрываются до окончания выборов...



- В прошлом году было уже девять - девять! - проектов законов, которыми БПП и Народный фронт хотели внести поправки об изменении правил декларирования. Прошел только один проект Тани Черновол, который обязывал подавать декларации активистам неправительственных организаций. Он прошел как мелкая месть: ах, вы нам сделали гадость, теперь вы вам сделаем. Нет, я не думаю, что такое пройдет. Это одна из сфер, которые очень жестко контролируются западными партнерами, и если здесь будет откат, то это может свернуть и помощь МВФ, и политическую поддержку. Ведь запуски НАПК и реестра деклараций были ключевыми маркерами для получения траншей от МВФ, и если сейчас будет дан задний ход, все это будет пересмотрено.









Если будет остановлена антикоррупционная реформа, Евросоюзу ничто не помешает отменить безвиз и опять ввести полноценный визовый режим для граждан Украины

Конечно, система непременно будет сопротивляться. Эти люди заточены на то, чтобы сохранить ситуацию, которая их и так устраивает. Их устраивает нынешняя монополия на принятие политических решений, без учета интересов всех заинтересованных сторон, общественности, граждан. Система принятия решений, которые не обсуждаются вообще ни с кем. Где, в какой стране мира существует такой государственный орган, как "стратегическая девятка"? В какой стране в парламент без обсуждения вносятся и принимаются законы, написанные юристами, обслуживающими эту "стратегическую девятку"? Есть же классика жанра: публичная политика. Порядок принятия решений после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Выявление причин возникновения проблем, поиск способов купирования этих причин, способов решения проблемы, оценка последствий...



- Вы говорите о системе, которая настроена на сохранение баланса интересов, в которой работают обратные связи, учитывается мнение оппозиции...



- Так если этого не делать, система просто погибнет. Она будет как черная дыра - сначала всасывает в себя все вокруг, а потом взрывается.



- Но прямо сейчас, поскольку мнение оппозиции (и ваше в том числе) при принятии решений не учитывается, вы не можете ни на что повлиять.



- Могу. Уже тем, что я вам об этом рассказываю, я делаю эту систему открытой.



- Но рассказывать мало, необходимо как-то добиться результатов и изменений. Как?



- Так результатов и изменений нужно добиваться на выборах. А как иначе? Ну хорошо, давайте пойдем сейчас всех на вилы поднимем. И что дальше?



- Нет, на вилы никого поднимать не будем, давайте лучше приводить политиков к ответственности цивилизованно, через суд. К теме судебной реформы. Просматривается вообще возможность, что суды начнут выносить приговоры по резонансным делам вместо того, чтобы затягивать их рассмотрение?



- Как ни парадоксально, с судьями в этом смысле ситуация проще, чем с системой в целом. Для судей важна репутация, авторитет, они живут не в вакууме, а среди людей. В том, что система сейчас такая, как она есть, виноваты прежде всего двойные стандарты. Если бы власть ясно дала понять, что судить нужно по закону и только по закону, судьи бы не брали взяток. Но власть же говорит: судите всех по закону, но вот Грановскому, например,



- Но кроме тех, кто подталкивает, есть и те, кто соглашается, поддается.



- Конечно. А тех, кто не соглашается, выдавливают. Но у нас есть и другие примеры - судья Лариса Гольник из Полтавы, которую



Власть, когда ей нужно решить сложные проблемы, не обращается к порядочным судьям, она обращается к "своим". И этого достаточно, чтобы в принципе замазать всех

- Много пишут о том, что судьи с сомнительной репутацией пытаются закрепиться в новых высших органах судебной системы. Как оппозиция может этому противодействовать?



- Оппозиция может этому противодействовать только распространяя информацию, других возможностей у нас нет.



- Почему у вас, в таком случае, так слабо поставлена информационная работа?



- А у нас есть телеканалы? Мы же с самого начала говорили о том, что в стране олигархическая монополия на все, в том числе на масс-медиа.



- Но есть же и независимые каналы распространения информации - например, Facebook олигархи не контролируют.



- Сколько людей там меня читают? Тридцать тысяч подписчиков и пять тысяч друзей. А сколько нужно охватить? Двадцать миллионов. Для меня закрыли телевизионный 5 канал два года назад. Полностью закрыли, не приглашают уже два года, хотя я раньше ходил на их эфиры, как на работу. На Интер - не приглашают. На 1+1 - это смешно! - пригласили на передачу Право на владу, потом позвонили и сказали - "знаете, поменялась тема". Вечером посмотрел программу - та же самая тема, ничего не поменялось. Тоже закрыли. То есть, для меня сейчас закрыли все каналы, имеющие статус общенациональных. NewsOne после смены руководства тоже перестал меня приглашать. Остались три телеканала, которые пока еще могут меня пригласить. Придется свой канал делать.



- Но это все не ново, так происходит во всех странах, где усиливается авторитаризм.



- Вот он у нас и усиливается. И придется свой канал делать, однозначно придется. Надо будет с мира по нитке собирать. У



- У Хвыли как у политической платформы есть источники финансирования?



- Да, у нас есть источники финансирования.



- Вы их может раскрыть?



- Пока не могу. Пока мы боимся это делать. Это источники из бизнеса, причем из абсолютно среднего бизнеса. Мы говорили с теми людьми, которые помогают, финансируют - они готовы при необходимости открыться, но понимают, что это поставит под угрозу их бизнес.



- А закон что требует в таких ситуациях? Для зарегистрированных партий раскрытие источников обязательно, а для таких, как Хвыля, политических платформ? Отчетность какая-то предусмотрена?



- Членские взносы, добровольные взносы... Пока что наши инвесторы контролируют свои деньги сами.



- А это не выглядит как дыра в законе о финансировании политических партий?



- Если бы мы были партией - тогда конечно. Но Хвыля же не ставит перед собой задачу войти во власть, мы выполняем просветительскую задачу. Мы общественная организация, и по закону можем получать поддержку от граждан. Гражданин захотел - дал деньги, не захотел - не дал.



Безвиз, кстати, тоже подвешен - он же не безусловный, и если будет остановлена антикоррупционная реформа, ЕС ничто не помешает опять ввести полноценный визовый режим для граждан Украины. В этом смысле давление на власть работает. Но нам нужно сейчас больше - нам нужно, чтобы антикоррупционная реформа шла дальше. Нужно спрашивать: а когда будет подключен модуль автоматического контроля деклараций? А когда систему деклараций свяжут со всеми остальным реестрами? А когда будет проведена полная проверка политических партий? А почему имущество офшорных компаний, которое не используется в бизнес-процессах, не включается в отчетность конечных бенефициаров? И у нас в связи с этими вопросами могут возникнуть очень интересные открытия.Конечно, система непременно будет сопротивляться. Эти люди заточены на то, чтобы сохранить ситуацию, которая их и так устраивает. Их устраивает нынешняя монополия на принятие политических решений, без учета интересов всех заинтересованных сторон, общественности, граждан. Система принятия решений, которые не обсуждаются вообще ни с кем. Где, в какой стране мира существует такой государственный орган, как "стратегическая девятка"? В какой стране в парламент без обсуждения вносятся и принимаются законы, написанные юристами, обслуживающими эту "стратегическую девятку"? Есть же классика жанра: публичная политика. Порядок принятия решений после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Выявление причин возникновения проблем, поиск способов купирования этих причин, способов решения проблемы, оценка последствий...- Так если этого не делать, система просто погибнет. Она будет как черная дыра - сначала всасывает в себя все вокруг, а потом взрывается.- Могу. Уже тем, что я вам об этом рассказываю, я делаю эту систему открытой.- Так результатов и изменений нужно добиваться на выборах. А как иначе? Ну хорошо, давайте пойдем сейчас всех на вилы поднимем. И что дальше?- Как ни парадоксально, с судьями в этом смысле ситуация проще, чем с системой в целом. Для судей важна репутация, авторитет, они живут не в вакууме, а среди людей. В том, что система сейчас такая, как она есть, виноваты прежде всего двойные стандарты. Если бы власть ясно дала понять, что судить нужно по закону и только по закону, судьи бы не брали взяток. Но власть же говорит: судите всех по закону, но вот Грановскому, например, надо помочь . Или Кононенко надо помочь. И судья думает: погодите, если я помогаю Кононенко, Грановскому, почему я не могу помочь сам себе? Я же тоже участвую. Давайте так: я помогаю ему на миллион, а вы мне помогаете на сто тысяч. Если бы власть не предлагала судьям помочь ей решить вопросы, судьи бы судили нормально, принимали бы правосудные решения. Судьи не сами по себе плохие, их просто-напросто подталкивают к коррумпированности двойные стандарты власти.- Конечно. А тех, кто не соглашается, выдавливают. Но у нас есть и другие примеры - судья Лариса Гольник из Полтавы, которую пытались заставить закрыть дело , а она не поддалась. Роман Брегей из Кировоградского окружного административного суда. Да я больше чем уверен, что у нас море порядочных судей! Но власть, когда ей нужно решить сложные проблемы, не обращается к порядочным. Она обращается к "своим". И этого достаточно, чтобы в принципе замазать всех.- Оппозиция может этому противодействовать только распространяя информацию, других возможностей у нас нет.- А у нас есть телеканалы? Мы же с самого начала говорили о том, что в стране олигархическая монополия на все, в том числе на масс-медиа.- Сколько людей там меня читают? Тридцать тысяч подписчиков и пять тысяч друзей. А сколько нужно охватить? Двадцать миллионов. Для меня закрыли телевизионный 5 канал два года назад. Полностью закрыли, не приглашают уже два года, хотя я раньше ходил на их эфиры, как на работу. На Интер - не приглашают. На 1+1 - это смешно! - пригласили на передачу Право на владу, потом позвонили и сказали - "знаете, поменялась тема". Вечером посмотрел программу - та же самая тема, ничего не поменялось. Тоже закрыли. То есть, для меня сейчас закрыли все каналы, имеющие статус общенациональных. NewsOne после смены руководства тоже перестал меня приглашать. Остались три телеканала, которые пока еще могут меня пригласить. Придется свой канал делать.- Вот он у нас и усиливается. И придется свой канал делать, однозначно придется. Надо будет с мира по нитке собирать. У Шустера , правда, это не получилось, но, может, у него запросы были слишком большие, не знаю.- Да, у нас есть источники финансирования.- Пока не могу. Пока мы боимся это делать. Это источники из бизнеса, причем из абсолютно среднего бизнеса. Мы говорили с теми людьми, которые помогают, финансируют - они готовы при необходимости открыться, но понимают, что это поставит под угрозу их бизнес.- Членские взносы, добровольные взносы... Пока что наши инвесторы контролируют свои деньги сами.- Если бы мы были партией - тогда конечно. Но Хвыля же не ставит перед собой задачу войти во власть, мы выполняем просветительскую задачу. Мы общественная организация, и по закону можем получать поддержку от граждан. Гражданин захотел - дал деньги, не захотел - не дал.

- В развитие темы антикоррупционных реформ. Как вы видите перспективы создания Государственного бюро расследований?











- Мы все время упираемся в то, что задача осуществления либеральных по смыслу реформ возложена на авторитарную по структуре власть.



- Именно так. И именно поэтому я и не жду принципиальных подвижек до выборов 2019 года. Мы с вами разговариваем в самой глухой политической точке - одни выборы давно прошли и заданный ими импульс иссяк, а следующие выборы еще не скоро. Самое глухое межвременье. Поэтому 2019 год - это та точка, которая может стать для нас точкой нового начала. А может стать и точкой конца. Это уж как мы сами для себя решим.



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- Перспективы создания ГБР на сегодняшний день, скажем так, немножко притоплены по одной простой причине: как только будет создано ГБР, сразу же лишается нынешнего смысла пост генерального прокурора. ГБР должно забрать у Генпрокуратуры все дела, которые та ведет. Все следственные функции, которые остались еще у Генеральной прокуратуры. И это совершенно нормально. Будет орган, который ведет следствие, и прокуратура, которая осуществляет за этим следствием надзор. Сейчас же прокуратура, по факту, сама ведет следствие, сама за собой надзирает, да еще и осуществляет над всем этим процессуальное руководство. Создание ГБР эту ситуацию развязывает. Но это снижает нынешнюю степень концентрации влияния в руках президента, и поэтому формирование ГБР все время откладывается.- Именно так. И именно поэтому я и не жду принципиальных подвижек до выборов 2019 года. Мы с вами разговариваем в самой глухой политической точке - одни выборы давно прошли и заданный ими импульс иссяк, а следующие выборы еще не скоро. Самое глухое межвременье. Поэтому 2019 год - это та точка, которая может стать для нас точкой нового начала. А может стать и точкой конца. Это уж как мы сами для себя решим.