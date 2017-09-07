Порошенко за господдержку "патриотических фильмов, а не ужасов"

О ренессансе украинского кинематографа говорить рано, но процесс начался, считает президент

Президент Петр Порошенко считает, что в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение кинолентам патриотического направления, а не фильмам ужасов. Об этом он заявил в четверг, 7 сентября, выступая с посланием к Верховной Раде.

"Рано говорить о ренессансе украинского кино. Но то, что процесс его возрождения начался, как по мне, очевидно. В прошлом году на экраны вышли 30 украинских фильмов - рекорд за все годы независимости", - сказал Порошенко.

Также президент отметил, что из 39 кинопремьер, которые уже состоялись или еще ожидаются, 19 фильмов были созданы при поддержке государства.

"В первую очередь мы должны поддерживать киноленты патриотического направления, а не фильмы ужасов. Я уверен, что работа будет организована именно так", - подчеркнул Порошенко.

В августе 2017 года был обнародован первый официальный тизер украинского художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта под названием "Киборги".

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