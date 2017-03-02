Украина потеряла около $1 млрд из-за торговой агрессии РФ

Наибольшие финансовые потери коснулись экспорта в Киргизию и Казахстан - более 40%

Прямые финансовые потери Украины в результате торговой агрессии России составили около миллиарда долларов. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Зеркало недели.

По ее словам, наибольшие финансовые потери коснулись экспорта в Киргизию и Казахстан - более 40% экспорта потеряно.

"Но задело и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть лишь от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг, в секторе перевозок и логистики", - сообщила Микольская.

Она также добавила, что российская торговая агрессия преследует сразу несколько целей.

"Первая - ограничить поступление валютной выручки в Украину, сделав нас финансово слабее. Вторая - вытеснить украинский продукт с рынков этих стран, заменим их российской продукцией...Третья цель - дать понять транснациональным корпорациям, у которых есть производства как на территории Украины, так и в России, что им стоит покинуть украинскую землю и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им доступ к рынку", - проинформировала замминистра.

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