За минувшую неделю в Украине от гриппа умерли шесть человек
От гриппа на прошлой неделе в Украине умерли шесть человек: три летальных случая во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 тыс 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет.
Показатели заболеваемости все еще превышали эпидемические пороги в 21-ой области и Киеве. Самый высокий показатель зарегистрировано в Киевской области, наименьший - в Луганской.
"На прошлой неделе зарегистрированы три летальных случая от гриппа во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - отметили в министерстве.
В структуре выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа А, подчеркнули в Минздраве.
Ранее журналисты сообщали, что в Полтаве 50-летний мужчина скончался от штамма гриппа H3N2 "Гонконг". Мужчина лечил дома пневмонию самостоятельно и несвоевременно обратился к врачам.
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