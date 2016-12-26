В зоне АТО ранены пять бойцов: карта боев

По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко, все ранения военнослужащие получили в результате вражеских обстрелов

Пять украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции 25 декабря. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерство обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки погибших нет, однако пять наших военных были ранены. Все ранения военнослужащие получили в результате вражеских обстрелов", - отметил Лысенко.

По его словам, на луганском направлении 25 декабря было относительно спокойно: противник осуществил три краткосрочных обстрела в Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении около семи часов продолжались обстрелы в селе Луганское, а также нарушение тишины происходило по горловскому периметру.

В районе Авдеевки и Донецкого аэропорта в воскресенье было абсолютно спокойно, чего не наблюдалось уже несколько месяцев.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения", - добавил он.

Лысенко отметил, что на участке фронта Павлополь - Широкино мариупольского направления, как и ранее, было очень беспокойно.

"Как и до рождественского перемирия, враг массово применяет минометы, эпизодически - пушки. Вчера враг открыл огонь около 10 часов утра, и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям было выпущено около 40 мин и несколько снарядов", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО.

По данным Минобороны, всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.





Он добавил, что в воскресенье в районе проведения АТО боевики организовали один разведывательный полет БПЛА.

Лысенко подтвердил, что с 19 декабря до 26 декабря уничтожены 18 боевиков и еще 38 ранены. Он отметил, что потери противник понес преимущественно на Светлодарской дуге.

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