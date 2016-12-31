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Два взрыва в Багдаде: есть жертвы, десятки раненых

31.12.2016 10:56
Взрывы произошли в многолюдном районе около рынка в столице Ирака; погибли по меньшей мере 18 человек
Два взрыва в Багдаде: есть жертвы, десятки раненых
Фото: newsexplored.co.uk

В Багдаде в районе рынка взорвались две бомбы, сообщает AFP.

Погибли по меньшей мере 18 человек, ранены еще десятки людей: предварительно, 38 человек. 

Никто пока не взял на себя ответственность за взрывы. 

5 ноября в Багдаде в результате четырех взрывов погибли 10 человек, еще 37 ранены. Никто не взял на себя ответственность за теракты, но они похожи на нападения, осуществляемые группировкой Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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