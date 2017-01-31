Оккупанты с утра бьют по Авдеевке из четырех РСЗО Град - военные

Войска гибридной армии РФ обстреляли Авдеевку из установок реактивной артиллерии, которые во избежание "ответки" расположили в жилой застройке Донецка

Сегодня около 05:40 утра боевики гибридной армии России реактивными снарядами обстреляли из Донецка город-сателлит Авдеевку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 72-й бригады, которая занимает оборонительные рубежи на этом участке фронта.

Со слов военных, оккупанты выпустили по позициям сил АТО и жилой застройке четыре "пакета" БМ-21 Град - 160 снарядов. "Стреляли из Донецка, как свидетельствуют дончане в соцсетях - четыре установки РСЗО били из четырех различных точек из гражданских жилых кварталов", - говорится в сообщении.

По сообщениям 72 ОМБр, в Авдеевке "есть разрушения и жертвы" среди мирного населения. В то же время глава полиции Донецкой области Вячеслава Аброськин сообщил, что жертв нет, однако есть раненый мирный житель.

Также, по данным военнослужащих, в городе горит перебитая газовая труба.

По данным штаба АТО в Facebook, до четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций в Авдеевке и на местности "более восьмидесяти" ракет Град и три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, не считая обстрелов из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма наших позиций, которая была отражена", - говорится в сводке.

"Около 07:00 была обстреляна также новая часть Авдеевки. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два около многоквартирных домов", - отметили в 72 ОМБр.

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Вечером 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

Было объявлено чрезвычайное положение. По словам заммэра, российские генералы в СЦКК блокируют попытки ремонтных работ. Гарантии прекращения огня на время ремонта городских коммуникаций были получены только утром. АКХЗ продолжает обеспечивать работу теплосетей: по состоянию на полночь температура в квартирах была на уровне 16-17 градусов по Цельсию.

Украина обратилась с письмом к генсеку ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Президент прервал визит в Германию и поручил провести экстренное заседание контактной группы в Минске из-за резкой эскалации на фронте.

31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания. По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения, в это же время началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен. По данным губернатора, есть возможность эвакуировать в соседние населенные пункты до восьми тысяч жителей.

Также в город зашли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии.

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