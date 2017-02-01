По Авдеевке били Градом, на окраине повреждено 20 домов - ДонОВГА
Российско-оккупационные войска третьи сутки обстреливают Авдеевку из реактивных систем залпового огня Град: последний эпизод применения РСЗО произошел сегодня утром. Об этом пишет у себя в Facebook губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
"Около 08:00 утра окраины Авдеевки были обстреляны из Градов. Повреждено около 20 домов, ранен один житель. Данные сейчас уточняем", - сообщил он.
По словам главы ДонОВГА, по состоянию на 11:00 так и не были получены письменные гарантии прекращения огня от российских генералов в составе СЦКК.
"Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения", - резюмировал Жебривский.
Дрон-снимок Ясиноватской развилки под Авдеевкой (нажмите, чтобы увеличить):
Фото: facebook.com/andrei.rumary
Смотрите также: Залпы реактивной артиллерии террористов из Донецка: видео
30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.
Горячая линия штаба по эвакуации в Авдеевке - (095) 215-10-03.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:29
-
13:20
-
12:50
-
12:27
-
11:51