По Авдеевке били Градом, на окраине повреждено 20 домов - ДонОВГА

Никаких гарантий от российских офицеров в СЦКК о возможности начать ремонт объектов городской и промышленной инфраструктуры по состоянию на 11:00 нет

Российско-оккупационные войска третьи сутки обстреливают Авдеевку из реактивных систем залпового огня Град: последний эпизод применения РСЗО произошел сегодня утром. Об этом пишет у себя в Facebook губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Около 08:00 утра окраины Авдеевки были обстреляны из Градов. Повреждено около 20 домов, ранен один житель. Данные сейчас уточняем", - сообщил он.

По словам главы ДонОВГА, по состоянию на 11:00 так и не были получены письменные гарантии прекращения огня от российских генералов в составе СЦКК.

"Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения", - резюмировал Жебривский.

Дрон-снимок Ясиноватской развилки под Авдеевкой (нажмите, чтобы увеличить):

Фото: facebook.com/andrei.rumary

Смотрите также: Залпы реактивной артиллерии террористов из Донецка: видео

30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

Горячая линия штаба по эвакуации в Авдеевке - (095) 215-10-03.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.