USD:  27.16  27.66   EUR:  28.94  29.84  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ситуация в Авдеевке: при обстреле погибла женщина - фото

01.02.2017 13:13
Погибшая местная жительница получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью
Ситуация в Авдеевке: при обстреле погибла женщина - фото
Фото: .facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Авдеевке в результате утреннего обстрела боевиками погибла 62-летняя женщина. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"На улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - отметил Аброськин.

02.jpg

03.jpg

04.jpg

1 февраля сообщалось, что в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 