Ситуация в Авдеевке: при обстреле погибла женщина - фото
01.02.2017 13:13
Погибшая местная жительница получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью
Фото: .facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
В Авдеевке в результате утреннего обстрела боевиками погибла 62-летняя женщина. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"На улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - отметил Аброськин.
1 февраля сообщалось, что в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.
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