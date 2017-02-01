Ситуация в Авдеевке: при обстреле погибла женщина - фото

Погибшая местная жительница получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью

В Авдеевке в результате утреннего обстрела боевиками погибла 62-летняя женщина. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"На улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - отметил Аброськин.













1 февраля сообщалось, что в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

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