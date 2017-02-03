Как ВСУ защищают Авдеевку: Генштаб опубликовал поминутную хронику

После нескольких провокаций в промзоне подразделения ВСУ стали преследовать боевиков и захватили их позиции. С этого началось обострение под Авдеевкой

Под Авдеевкой, после череды безуспешных попыток отвоевать у Вооруженных Сил Украины утраченные после огневых провокаций и последовавшего за этим ответа армии позиции, оккупанты сосредоточились на артиллерийских обстрелах опорных пунктов украинских войск. Попыток отвоевать потерянные позиции на утро 3 февраля боевики не предпринимали.

Генеральный штаб Минобороны опубликовал хронологию боев под Авдеевкой.

29 января

04:30 - российско-террористические войска начали обстрел позиций 72-й ОМБр в районе Авдеевки по всему фронту из минометов калибра 120 мм и 82 мм, СПГ, РПГ, ВКК и стрелкового оружия.

04:40 - используя отвлекающий огонь артиллерии, противник численностью до 30 человек штурмовал наблюдательный пост (НП) сил АТО на авдеевском направлении, используя при этом огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения ВСУ силами НП во взаимодействии с опорными пунктами бригады, подпустив противника на расстояние менее 400 м, нанесли огневое поражение из крупнокалиберных пулеметов, орудий БМП, гранатометов, заставив боевиков отступить.

06:30 - не достигнув успеха на этом участке, противник численностью до 15 человек штурмовал из района Спартака. Подразделения ВСУ открыли огонь по боевикам. С целью наращивания штурмового подразделения противник использовал резервы - до 10 человек. С опорных пунктов были выделены силы и средства для огневой поддержки наблюдательных постов. Перекрестным огнем силы АТО нанесли огневое поражение. Оккупанты ушли на исходную позицию под прикрытием артиллерии, гранатометов и пулеметов.

07:00 - подразделения ВСУ стали преследовать противника и вышли на их позиции, захватив НП и взяв при этом троих пленных (двое пленных были тяжело ранены, им была оказана медпомощь, оказавшаяся тщетной, - они умерли).

07:30 - с целью восстановления утраченного положения противник после использования ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, начал штурмовать захваченные ВСУ позиции. Атака была отбита, оккупанты понесли многочисленные потери, один боевик взят в плен.

09:30-10:30 - противник снова начал штурмовые действия утраченного НП с двух направлений и из района автомобильной развязки. По противнику в ответ нанесено огневое поражение огнем с бронемашин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Противник под огнем ВСУ отступил на исходные позиции, после чего продолжил обстрелы позиций сил АТО.

12:30-13:00 - оккупанты возобновили штурмовые действия при поддержке САУ и 120-мм минометов. В ответ по ним нанесено огневое поражение из орудий бронемашин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Боевики отступили.

13:45-14:50 - с целью отвлечения сосредоточения основных усилий противник начал штурмовать группой до 30 человек, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия со Спартака. ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава ВСУ не было. Атака была отбита.

15:00-15:40 - штурмовые действия боевиков потерянной позиции снова возобновились с двух направлений при поддержке 120-мм минометов и САУ. Противник был остановлен и отброшен.

16:26-17:00 - после интенсивных обстрелов боевики снова пошли вперед при поддержке 120-мм минометов, САУ и танков. ВСУ, используя запрещенные минскими договоренностями орудия, отразили атаку, заставив боевиков отступить на исходные позиции.

30 января

09:00-10:00 - после артподготовки численностью до 30 человек боевики начали штурмовать опорный пункт ВСУ. Огонь в ответ отбросил их с большими потерями.

31 января

Несмотря на введение режима тишины, противник продолжил обстрелы опорных пунктов 72 ОМБр с применением Градов (дважды, всего 326 выстрелов) и тяжелого вооружения.

07:40-13:20 - противник численностью до 30 человек, используя артподготовку, провел штурмовые действия утраченной 29 января позиции и, понеся потери, отступил.

15:35-18:00 - попытка атаковать такой же группой снова провалилась: со значительными потерями противник отступил.

Артобстрел Авдеевки оккупантами повредил ЛЭП, что привело к прекращению электро-, водо- и теплоснабжения города. Остались без водоснабжения Ясиноватая и северная часть Донецка. Обесточена шахта им. Засядько, под землей остались 203 шахтера.

1 февраля

Несмотря на режим тишины, продолжились обстрелы опорных пунктов ВСУ, также с применением РСЗО и тяжелого вооружения.

04:30-06:10 - группа противника до 10 человек после артподдержки штурмовала утраченную позицию. Нападение отбито.

07:05-12:00 - группа до 30 человек после артподдержки вновь штурмовала опорники ВСУ - безуспешно.

18:40-19:45 - группой до 20 боевиков штурмует ОП бригады с тем же нулевым результатом, оккупанты понесли многочисленные потери.

00:00 - оккупанты совершили обстрелы опорников сил АТО и города из РСЗО, 152- и 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов и стрелкового оружия. 72 ОМБр удержала занимаемые позиции и частично улучшила тактическое положение.

2 февраля

С 00:30 до 23:55 оккупанты обстреливали позиции сил АТО по всей линии соприкосновения из РСЗО, 152- и 122-мм артиллерии, танков, БМП, 120- и 82-мм минометов и стрелкового оружия.

С 07:05 с интервалом в два часа боевики подвергали обстрелам опорники ВСУ и населенные пункты по линии соприкосновения. На донецком направлении произошло 27 обстрелов, каждый из которых длился от 10 минут до полутора часов.

Штурмовых действий противник в течение суток не совершал.

3 февраля

Практически во всех направлениях войска гибридной армии РФ применяют РСЗО и тяжелую артиллерию.

Штурмовых действий оккупантов по состоянию на утро 3 февраля не было.

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