В Донецкой ОВГА рассказали о разрушениях в Авдеевке

Глава ОВГА Павел Жебривский отметил, что ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно

С 31 января 2017 года в результате обстрелов гибридными войсками РФ Авдеевки было повреждено 179 городских зданий. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"По состоянию на 08:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений разной степени в частных домах и квартирах города. Из них - 133 в частном секторе, 25 квартир во многоэтажках. Повреждены также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка", - пишет Жебривский.

Глава ОВГА также отметил, что ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно: зафиксированы только единичные обстрелы на окраинах города.

Сейчас в квартиры подается газ, тепло и вода по графику. В штатном режиме работают больница и Укртелеком. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе, добавил Жебривский.

4 февраля 2017 года сообщалось, что за предыдущие пять дней российско-оккупационные войска 13 раз штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки и выпустили по городу 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения.

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