Донецкая область: двое парней приговорены к тюрьме за сепаратизм

Суд приговорил парней в возрасте 22 и 23 года к пяти годам лишения свободы за пропаганду сепаратизма в соцсети. Подсудимые свою вину не признали

Двое жителей Славянского района Донецкой области приговорены к пяти годам тюремного заключения за пропаганду сепаратизма в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Во время судебных слушаний было установлено, что в конце февраля 2014 года подсудимые, 1993 и 1994 годов рождения, создали в социальной сети ВКонтакте несколько групп. "Преследуя цель изменить территорию и государственную границу Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации ДНР и ЛНР, они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера", - отметили в прокуратуре.



Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками Службы безопасности Украины. По ходатайству прокуратуры их арестовали.



"В суде мужчины свою вину не признали, однако государственным обвинением полностью доказана их вина в совершенном преступлении", - сообщили в прокуратуре.

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В итоге Славянский горрайонный суд признал парней виновными по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил к пяти годам лишения свободы.



11 января 2017 года сообщалось, что суд Харькова приговорил 39-летнего мужчину к 3,5 годам тюрьмы за распространение сепаратистских материалов и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.



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