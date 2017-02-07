Боевики обстреляли Курдюмовку: погиб подросток

Причиной смерти стало осколочное ранение в сердце

Боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения. О смерти сообщили родители. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Причина смерти - осколочное ранение в сердце.

"Дал команду начальник отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно быстрее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", - сообщил Аброськин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. За день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

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