Боевики обстреляли Курдюмовку: погиб подросток
Боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения. О смерти сообщили родители. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Причина смерти - осколочное ранение в сердце.
"Дал команду начальник отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно быстрее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", - сообщил Аброськин.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. За день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.
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