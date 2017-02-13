Задержан боевик ДНР по подозрению в издевательствах над военными
Военная прокуратура и Служба безопасности Украины 10 февраля в Сватово задержали боевика террористической организации ДНР по подозрению в издевательствах над пленными украинскими военными в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Мужчину подозревают в том, что с августа по декабрь 2014 года он осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
При этом совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности для самозащиты, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, создающие угрозу их здоровью и жизни.
Следствие установило личности 11 военнослужащих, пострадавших от действий боевика.
11 февраля ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации - ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса, пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины - ч. 2 ст. 437 и нарушении законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438.
Также к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Военная прокуратура призывает лиц, пострадавших от действий этого боевика или очевидцев преступных действий, немедленно обращаться к старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Сергею Шульгину (тел.: 067 676 1279).
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