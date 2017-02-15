Жительницу Краматорска будут судить за псевдореферендум 2014 года

Как утверждают в прокуратуре, злоумышленница, будучи главой участковой комиссии, приняла активное участие в организации и проведении "референдума"

Жительницу Краматорска, обвиняемую в организации и проведении в городе почти три года назад сепаратистского псевдореферендума, будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Согласно сообщению, досудебное расследование в отношении женщины завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.



Как установило следствие, весной 2014 года, когда Краматорск был оккупирован боевиками террористической организации ДНР, 45-летняя женщина приняла активное участие в организации и проведении так называемого "референдума" по созданию на территории Донецкой области "самостоятельного государства ДНР".



"Находясь на должности председателя участковой комиссии, злоумышленница организовала в помещении одной из школ города расстановку урн для голосования, выдала членам комиссии соответствующие бюллетени, руководила формированием списков граждан, участвовавших в незаконном референдуме, а по его завершении организовала передачу подписанных протоколов с результатами голосования и урн с бюллетенями вооруженным боевикам", - сообщили в прокуратуре.



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Действия пособницы террористов квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.



6 февраля 2017 года сообщалось, что в Луганской области будут судить гражданку Украины по обвинению в организации и обеспечении проведения так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР в городе Счастье и Троицком районе.



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