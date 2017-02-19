В Авдеевке усиливают отделение местной полиции - Аброськин

Полиции Авдеевки отправляют подкрепление с целью усиления охраны общественного порядка до восстановления электроснабжения в городе

Отделения полиции в Авдеевке усилят личным составом спецподразделения ГУ Нацполиции. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром в Авдеевку направлено подкрепление. С целью усиления обеспечения охраны общественного порядка до восстановления электроснабжения в городе усиливаем Авдеевское отделения полиции личным составом спецподразделения главка", - сообщил Аброськин.

18 февраля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ Макеевская 1 - АКХЗ № 2, в результате чего электроснабжение Авдеевки было прекращено, говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Сейчас теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода, но приостановлено водоснабжение города. 19 февраля планируют начать обследование линии электропередач по выявлению разрыва и проведения ремонтно-восстановительных работ.

19 февраля сообщалось, что железнодороджная станция Авдеевка пострадала от ночного обстрела боевиками, в частности, были повреждены электросети.

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