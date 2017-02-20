Что происходит в Авдеевке: подробности - видео

Ремонтные бригады в составе 12 человек с привлечением трех единиц техники начали восстановительные работы

Для восстановления энергоснабжения в Авдеевке Донецкой области ремонтные бригады в сопровождении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня вышли на работы по стороны оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В пресс-службе также отметили, что благодаря "окну тишины" ремонтные бригады в составе 12 человек с привлечением трех единиц техники начали восстановительные работы на подконтрольной Украине территории.

В пресс-центре штаба АТО отметили, что минувшая ночь и сутки в городе прошли спокойно, было только зафиксировано шесть обстрелов за сутки.

С 17:00 был введен зеркальный режим тишины, за ночь он не нарушался, все органы власти работают в нормальном режиме, однако пока есть проблемы с электричеством.

"Школы работают, детские сады работают", - добавили в пресс-центре.

19 февраля сообщалось, что подача электроэнергии в Авдеевке все еще не восстановлена. Ремонтные бригады обнаружили на подконтрольной части 5 повреждений линий электропередач.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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